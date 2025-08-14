Мировые автопроизводители потеряли 12 млрд долларов из-за новых пошлин США

Импортные пошлины США привели к тому, что во II квартале текущего года крупнейшие автопроизводители мира лишились 12 млрд долларов. Это следует из данных отчетов компаний, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подобные убытки фирмы терпели в 2020 году из-за пандемии. Тогда предприятия вынуждены были остановить производства из-за мер безопасности.

Сейчас убытки спровоцированы импортными пошлинами США. Однако автоконцерны продолжают «проедать запас прочности», не перекладывая при этом дополнительные расходы на покупателей.

В связи с этим автомобильная промышленность, пожалуй, больше всего пострадала от тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Ее называют «одной из главных жертв торговой войны» американского лидера.

The New York Times считает, что ситуация в ближайшем будущем только ухудшится. Убытки автоконцернов продолжат расти, как только запасы авто и запчастей иссякнут.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть независима в технологическом плане. По его словам, нужно продолжать развивать отечественный автопром, а не закупать машины у других стран.