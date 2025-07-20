Путин: закупка автомобилей за границей может привести к потере суверенитета РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть независима в технологическом плане. Именно поэтому ей нужно продолжать развивать отечественный автопром.

Путин отметил, что если Россия будет только закупать машины за границей, то она утратит конкурентоспособность, а за ней и суверенитет.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность», — заявил глава государства в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин добавил, что государство поддерживает отечественный автопром, это является его обязанностью. Также он сказал, что в России в этой отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди.

Также президент отметил, что в современных условиях производить автомобиль без большого количества предприятий, создающих компоненты, невозможно. Но России удалось «воссоздать эту сеть». Путин назвал это одним из признаков жизнеспособности экономики в целом.

Ранее автодилеры Москвы получили первые Lada Iskra. Цена на авто будет начинаться от 1,25 млн рублей.