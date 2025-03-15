Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением повысить до 35% ставку налога для физлиц, доход которых превышает 500 млн рублей в год, сообщает РИА Новости .

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что партия будет добиваться расширения шкалы подоходного налога. Так, для доходов в диапазоне от 250 до 500 млн рублей в год ставка налога должна составлять 25%, а для доходов свыше 500 млн — 35%.

Миронов добавил, что необходимо решать системные проблемы доходного неравенства, которое продолжает расти. Для этого требуется корректировка налоговой системы, в том числе прогрессивной шкалы НДФЛ.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию в России. Он подчеркнул, что сегодня только судебный долг россиян перед банками составляет 1,5 трлн рублей.