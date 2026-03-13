Минтруд усилил контроль за самозанятыми: есть первые результаты

В начале 2026 года вступили в силу новые индикаторы риска Минтруда (приказ №685н), которые существенно расширили круг компаний под внеплановыми проверками. Ключевые изменения коснулись работы с самозанятыми, рассказал РИАМО юрист отдела платформы для отношений с самозанятыми «Консоль» Александр Поштак.

В начале 2026 года вступили в силу обновленные индикаторы риска нарушения трудового законодательства, закрепленные приказом Минтруда от 8 декабря 2025 года № 685н и, на первый взгляд, носящие технический характер. Спустя несколько месяцев бизнес и самозанятые ощутили влияние нововведений, которые существенно расширили круг компаний и ИП, попадающих под внеплановые проверки трудовой инспекции. При этом ключевые корректировки коснулись работы с самозанятыми, отметил юрист.

По его словам, сохраняется прежний количественный критерий — внимание инспекции по-прежнему привлекают организации и ИП, сотрудничающие более чем с 35 самозанятыми одновременно. Но принципиально изменился показатель финансовой зависимости исполнителя от одного заказчика, подчеркивает эксперт. Если ранее индикатор риска срабатывал при концентрации более 90% дохода у одного контрагента, то теперь порог снижен до 75%.

«Фактически это означает, что под контроль попадают не только очевидные схемы подмены трудовых отношений, но и модели, которые до недавнего времени считались условно безопасными. В зоне повышенного внимания оказываются компании с регулярными выплатами самозанятым, длительным сотрудничеством (свыше трех месяцев) и заранее определенным объемом работ», — комментирует Поштак.

Анализировать будут реальную ситуацию

Важно учитывать, что для Минтруда и Госинспекции труда определяющим остается не формальный вид договора, а реальный характер взаимоотношений сторон. Даже при наличии договора гражданско-правового характера риски переквалификации сохраняются, если самозанятый фактически встроен в операционную деятельность компании, работает по установленному графику, получает стабильный доход и экономически зависит от одного заказчика. Для бизнеса это прямой сигнал к пересмотру действующих моделей взаимодействия. Наибольшие риски возникают в аутсорсинговых схемах, при массовом привлечении самозанятых в сервисных, логистических и IT-проектах, а также в ситуациях, когда режим налога на профессиональный доход фактически используется как альтернатива штатной занятости, отмечает юрист.

«Снизить вероятность претензий со стороны инспекции можно за счет более четкого документирования проектного характера работ, отсутствия признаков подчиненности, а также диверсификации заказчиков для самозанятых. В ряде случаев бизнесу придется рассмотреть переход на трудовые договоры или иные формы занятости, несмотря на рост издержек», — поясняет Поштак.

