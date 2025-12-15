Минпромторг предложил расширить обязательную маркировку на презервативы

Согласно проекту постановления, с 1 июня 2026 года требование наносить средства идентификации на потребительскую упаковку распространится на новые группы изделий медицинского назначения.

В список для обязательной маркировки войдут такие товары, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии (включая филлеры и косметологические нити), а также широкий спектр медицинских изделий и оборудования: терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки и медицинские маски. Кроме того, для некоторых видов медицинской техники, уже подлежащих маркировке (например, компьютерных томографов), министерство предложило расширить перечень кодов ОКПД.

Инициатива является продолжением многолетнего поэтапного внедрения системы мониторинга. Так, маркировка лекарств стала обязательной с июля 2020 года, а с октября 2023 года её действие распространилось на ряд медицинских изделий, таких как слуховые аппараты и кресла-коляски. Эксперимент по маркировке новых позиций, включая презервативы и шприцы, начался осенью 2024 года и уже был продлён до февраля 2026-го.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.