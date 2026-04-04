В МИД РФ рассказали, кто точно не сможет быть полезен на посту генсека ООН
Если кресло генерального секретаря ООН займет любой представитель стран Евросоюза или НАТО, то он будет руководствоваться неоколониальными принципами и не сможет быть эффективным на данном посту. Такое мнение выразил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что сейчас между мировым большинством и западным меньшинством происходит «морально-нравственное противостояние и конфликт ценностей». В этих условиях любой следующий представитель стран ЕС и НАТО, которого могут назначить на должность генсека ООН, будет работать, основываясь на принципах идеологического братства и блоковой солидарности.
Логвинов считает, что такой человек не сможет сломать «неоколониальную по сути систему», а будет пытаться «сделать из всемирной организации своего рода наднациональную надстройку».
Ранее Логвинов заявил, что сейчас на ключевых постах в ООН «засилье западников». Это привело к перекосам в деятельности организации и спровоцировало ее функциональный кризис.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о превращении ЕС во враждебный военный альянс.
