В МИД РФ рассказали, кто точно не сможет быть полезен на посту генсека ООН

МИД РФ: представитель ЕС и НАТО не будет эффективным на посту генсека ООН

Если кресло генерального секретаря ООН займет любой представитель стран Евросоюза или НАТО, то он будет руководствоваться неоколониальными принципами и не сможет быть эффективным на данном посту. Такое мнение выразил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, сообщает ТАСС .

Он рассказал, что сейчас между мировым большинством и западным меньшинством происходит «морально-нравственное противостояние и конфликт ценностей». В этих условиях любой следующий представитель стран ЕС и НАТО, которого могут назначить на должность генсека ООН, будет работать, основываясь на принципах идеологического братства и блоковой солидарности.

Логвинов считает, что такой человек не сможет сломать «неоколониальную по сути систему», а будет пытаться «сделать из всемирной организации своего рода наднациональную надстройку».

Ранее Логвинов заявил, что сейчас на ключевых постах в ООН «засилье западников». Это привело к перекосам в деятельности организации и спровоцировало ее функциональный кризис.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о превращении ЕС во враждебный военный альянс.Европейские политики, особенно в Брюсселе, начали думать о создании полноценной военной компоненты внутри региона.

