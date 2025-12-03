С 2026 года маркировка фермерских продуктов станет строже

С 1 января 2026 года в России вступит в силу новый ГОСТ, который ужесточит требования к маркировке фермерских продуктов и усложнит выдачу обычных товаров за фермерские, сообщает RT .

В настоящее время надпись «фермерский продукт» на упаковке чаще используется как маркетинговый прием и не всегда гарантирует, что товар действительно произведен фермерами. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Эксперт пояснил, что для проверки происхождения продукции необходимо обращать внимание на информацию на обороте упаковки и сопутствующие документы, а не только на крупные надписи.

Березнюк отметил, что с 1 января 2026 года в России начнет действовать ГОСТ Р 72236‑2025, который вводит единые требования к маркировке фермерской продукции. Новый стандарт обяжет производителей указывать полную и достоверную информацию о хозяйстве, включая название, юридический и фактический адрес, регион, состав и условия производства и хранения.

По словам эксперта, в магазинах и на онлайн-витринах должны появиться четко выделенные зоны для фермерских товаров.

