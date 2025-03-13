Минпромторг назвал каждый третий смартфон в РФ подделкой
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Минпромторг РФ считает каждый третий смартфон в стране подделкой. Там предлагают маркировать все продаваемые устройства подобного типа, включая те, что попали в Россию по параллельному импорту, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на «Ведомости».
Нововведение может появиться с 1 декабря. В проекте постановления министерства предлагается возложить задачу по маркировке на изготовителей и распространителей.
Пока компании маркируют лишь некоторые категории товаров. Стоимость такой процедуры составит примерно 50 копеек за каждую единицу товара.
Ранее сообщалось, что в первых обзорах на iPhone 16e похвалили автономность работы смартфона.