сегодня в 10:55

Минпромторг назвал каждый третий смартфон в РФ подделкой

Минпромторг РФ считает каждый третий смартфон в стране подделкой. Там предлагают маркировать все продаваемые устройства подобного типа, включая те, что попали в Россию по параллельному импорту, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на «Ведомости» .

Нововведение может появиться с 1 декабря. В проекте постановления министерства предлагается возложить задачу по маркировке на изготовителей и распространителей.

Пока компании маркируют лишь некоторые категории товаров. Стоимость такой процедуры составит примерно 50 копеек за каждую единицу товара.

Ранее сообщалось, что в первых обзорах на iPhone 16e похвалили автономность работы смартфона.