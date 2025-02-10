Минпромторг инициировал обязательную маркировку отопительных приборов

В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов

В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов, соответствующий законопроект постановления разработало правительство РФ, сообщает ТАСС .

Законопроект коснется радиаторов центрального отопления и отопительных конвекторов, указано в законопроекте.

При согласовании, инициатива ведомства заработает с 1 ноября 2025 года.

Как указано в пояснительной записке к документу, мера должна повлиять на минимизацию незаконного оборота отопительных приборов.

Ранее в Минпромторге предложили маркировать некоторые виды автомобильных запчастей.