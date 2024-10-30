Минфин впервые разместил выпуск длинных гособлигаций с рекордной доходностью

В среду Минфин впервые в истории разместил выпуск длинных гособлигаций с рекордной доходностью в 17,61%, сообщает РБК .

Ведомство должно было провести два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Однако первый не состоялся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

Зато на втором аукционе Минфин разместил 14-летние ОФЗ-ПД 26243 на сумму остатка выпуска 39,167 млрд руб. Спрос на него оказался высокий. Доходность по выпуску была рекордной — 17,61% годовых по цене отсечения, а средневзвешенная — 17,55%.

Таким образом, доходность выросла до исторического максимума. Предыдущий рекорд был 16 октября 2024 года, когда Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД 26248 с погашением 2040 году, Тогда доходность по цене отсечения была 17,06% годовых, а средневзвешенная — 17,05%.

Следующий аукцион состоится 6 ноября.

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