Упрощенное налогообложение хотят распространить на все регионы РФ с 2025 года

Все регионы РФ смогут присоединиться к эксперименту по использованию автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) в следующем году. Решение об участии будут принимать местные власти, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, который внес Минфин.

Сейчас эксперимент проводится только в Москве и Подмосковье, Татарстане, Калужской области. Если поправки примут, то все остальные регионы РФ смогут сами присоединяться к АУСН.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на предпринимателей, у которых трудоустроены максимум 5 человек. В год подходящий для использования АУСН доход от бизнеса должен быть максимум 60 млн рублей. Основное преимущество режима в том, что система передачи отчетности в Соцфонд или Налоговую службу упрощается или и вовсе отменяется.

При этом информацию о доходах и расходах предпринимателя ФНС получает за счет данных контрольно-кассовой техники, банковских счетов и других сведений, указанных в личном кабинете. На основе этих данных собирается информация об уплате налогов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения. Для малого бизнеса пороги по УСН по доходам хотят увеличить до 450 млн рублей.