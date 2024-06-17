В Госдуме одобрили законопроект о поэтапном увеличении порога для УСН

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают и поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщает ТАСС .

Поправки инициировало правительство России. Для малого бизнеса пороги УСН по доходам предлагают увеличить до 450 млн рублей, по основным средствам — до 200 млн рублей.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что такие меры в 2025 году приведут к поступлениям в бюджет в размере 348 млрд рублей. В совокупности за 2025–2027 годы меры приведут к дополнительным доходам около 1,1 трлн рублей.

Ранее глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что налоговые изменения позволят снизить платежи для 18 млн россиян благодаря вычету. Он добавил, что налоги для семей с детьми в России при определенном доходе впервые за много лет падают с 13 до 6%.