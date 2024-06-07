Глава ФНС: налоговые изменения снизят платежи для 18 млн россиян
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Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что налоговые изменения позволят снизить платежи для 18 млн россиян благодаря вычету, сообщает РИА Новости.
Егоров заявил, что налоги для семей с детьми в России при определенном доходе впервые за много лет падают с 13 до 6%.
«И это касается больше 18 миллионов человек», — уточнил глава ФНС во время выступления на сессии ПМЭФ.
Он также отметил, что власти помогают семьям с детьми и осознают важность приумножения народонаселения. По словам Егорова, стандартные налоговые вычеты на детей предложено увеличить в два раза. Он уточнил, что их получает 35 млн человек.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что усовершенствованная модель налогообложения в стране будет выгодна для граждан с небольшим ежемесячным доходом. Одним из ключевых факторов станет поддержание баланса в налоговой системе.