Силуанов рассказал о выгоде улучшенной модели налогообложения для ряда россиян

Улучшенная налоговая система будет выгодной для россиян с невысоким доходом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что усовершенствованная модель налогообложения в стране будет выгодна для граждан с небольшим ежемесячным доходом, сообщает пресс-служба ведомства.

Силуанов выступил на полях Петербургского международного экономического форума, где рассказал о ключевых аспектах усовершенствованной налоговой системы в стране. По словам министра финансов, при подготовке изменений, данный вопрос подробно обсуждался со всеми заинтересованными сторонами.

«Мы проговорили предложения с бизнесом, обществом, обсудили их на профильном комитете, провели парламентские слушания, встречались с предпринимателями. Эта работа очень важна. И мы видим, что понимание, в целом, есть», — отметил Силуанов.

Одним из ключевых факторов станет поддержание баланса в налоговой системе. Выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения будет обеспечивать сбалансированность бюджета и его распределение, создавать равные условия для предпринимателей с точки зрения конкуренции на рынке и следить за тем, чтобы условия налогообложения были сбалансированными для всех категорий налогоплательщиков.

Ранее Силуанов заявил, что новая налоговая система должна быть понятной. Она должна дать результат и обеспечить стабильность российской финансовой системе.