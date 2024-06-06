Силуанов: надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат

Финансовый суверенитет, результативность налоговых новаций, сохранение стабильности в финансовой системе — это ближайшие задачи на шесть лет, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПЭМФ-2024.

Обеспечение финансового суверенитета страны является глобальной задачей на ближайшие шесть лет. Силуанов добавил, это означает устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных международных расчетов.

«Сейчас много говорим о налоговых изменениях, новациях. Надо сделать так, чтобы налоговые новации дали результат, и мы будем заниматься этим очень предметно. С одной стороны, стимулирование, справедливость, перераспределение ресурсов в результате налоговых изменений. Результаты всех преобразований мы должны показать, и они должны дать свой вклад в экономику и оказать поддержку людям», — высказал свое мнение министр.

Несмотря на все мировые турбуленции, существующие сегодня, необходимо сохранить финансовую систему в здоровом виде, сохранить бюджетную ситуацию, не разбалансировать бюджет, чтобы он всегда шел вместе с денежно-кредитной политикой (ДКП), добавил он.