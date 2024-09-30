сегодня в 22:25

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 8 января 2025 года

Минфин США продлил лицензии на уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России, пишет РИА Новости .

Лицензия будет действовать до 8 января 2025 года.

Таким образом, Соединенные Штаты продлили действие исключения из санкций против ЦБ, Фонда национального благосостояния и Минфина, которые были введены 28 февраля 2022-го года.

Тогда любые активы Центробанка, которые находились в США или у американских граждан, фактически были заморожены.

Ранее сообщалось, что в в октябре на курс американской валюты к рублю повлияют баланс экспорта и импорта, операции Банка России и Минфина на валютном рынке, объемы продажи валютной выручки экспортерами и динамика ключевой ставки регулятора.