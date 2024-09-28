Эксперты спрогнозировали курс доллара в октябре

В октябре на курс американской валюты к рублю повлияют баланс экспорта и импорта, операции Банка России и Минфина на валютном рынке, объемы продажи валютной выручки экспортерами и динамика ключевой ставки регулятора, сообщает РБК .

«90-96 рублей за доллар США, 101-106 рублей за евро, 12,8-13,4 рублей за юань», — спрогнозировала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин рассказал, что в течение динамика курса рубля может повторить тенденцию последних месяцев. В первые 2-3 недели наблюдалось незначительное ослабление, которое сменилось умеренным укреплением на последней неделе, что обусловлено налоговым периодом и активными продажами валюты экспортерами.

По мнению Кулагина, во второй месяц осени курс российской валюты будет находиться в диапазоне 89-95 рублей за доллар, 101-107 рублей за евро и 12,6-13,6 рублей за юань.

Как отметил аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин, в октябре курс доллара, по всей видимости, будет находиться в диапазоне от 91 до 94 рублей. При этом к концу текущего года курс американской валюты может подняться до 94-96 рублей.