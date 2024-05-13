Минфин сообщил о дефиците федерального бюджета за первые 4 месяца 2024 года

Минфин России на официальном сайте опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первые 4 месяца 2024 года, в которой указал, что дефицит бюджета за вышеуказанный период составил 1,484 трлн рублей.

Предварительно, дефицит бюджета с января по апрель составил 1,484 триллиона рублей, это 0,8% валового внутреннего продукта. За вышеуказанный период нефтегазовые доходы выросли на 82,2%, достигнув отметки в 4,157 трлн рублей.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе–апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в предварительном отчете министерства.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов заявил, что одной из важнейших задач на ближайшее время является формирования бюджета таким образом, чтобы жители страны получали своевременную и достойную поддержку со стороны государства.