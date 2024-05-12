Силуанов: важные задачи на ближайшее время - формирование бюджета

Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Силуанов отметил, что президент России определил важные задачи развития экономики.

Так, важной задачей при формировании бюджета является поддержка граждан, а также достижение технологического суверенитета, обеспечение безопасности.

Очень важно, что все предложения главы государства будут вноситься через поправки в закон о бюджете, добавил он. Министерство финансов будет проводить сбалансированную политику, основанную на бюджетных правилах. Не менее важным Силуанов отметил сохранение для компаний предсказуемости, стимулов через налоговые ставки. А также продолжить развитие бюджетного правила.

В следующем году планируется использовать средства ФНБ исключительно на инвестиционное развитие. На данный момент, по его словам, ситуация по обслуживанию долга стабильна.