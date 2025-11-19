Минфин РФ смягчил поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению

Депутаты Госдумы 18 ноября приняли во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ, которые правительство внесло в конце сентября. Многие нормы смягчили после обращений деловых объединений и профильного комитета Госдумы, сообщают « Ведомости ».

Порог доходов предприятий и ИП для уплаты ими НДС будет повышаться для бизнеса с оборотом от 10 млн рублей в год не с 2026 года, а плавнее. Так, в 2026 годовой порог составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, в 2028 — 10 млн. Такое же правило затронет тех, кто использует патентную систему налогообложения.

Еще введут мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который в первый раз допустит нарушение при уплате налога по новым правилам. Также Минфин ко второму чтению разрешил плательщикам УСН в режиме «доходы минус расходы» учитывать все имеющиеся расходы, а не только включенные в список в Налоговом кодексе.

В России сохранится льгота по НДС для ИТ-фирм. Изначально Минфин предлагал отменить работающий п. п. 26 п. 2 статьи 149 НК. В рамках него не облагалась НДС продажа в РФ исключительных прав, прав на применение ПО и баз данных, добавленных в спецреестр Минцифры. Но затем льготу оставили.

Букмекерам нужно будет платить налог в 7% от принятых ставок. Им будет облагаться только разница между ставками и выигрышами. Также букмекерам нужно будет платить налог на прибыль 25%.

Еще продлят льготы из-за частичной заморозки соглашений об избегании двойного налогообложения (СИДН) с некоторыми западными государствами. Будет продлено действие пониженных ставок налога у источника для некоторых видов платежей.

