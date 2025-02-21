Минфин РФ хочет возобновить доступ к закрытым сведениям ЕГРЮЛ

Минфин России намерен восстановить доступ к закрытым сведениям единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), если основания для ограничений больше нет. В ведомстве считают, что участники хозяйственных отношений не должны иметь преимуществ друг перед другом, сообщает «Коммерсант» .

В Минфине России отметили, что ограничение доступа к информации ЕГРЮЛ приводит к конфликту интересов госорганов и бизнеса. При этом предприниматели не могут проверить правоспособность кредиторов, контрагентов и инвесторов.

Ограничить доступ к таким сведениям с 2019 года могли компании под санкциями или те, которые зарегистрированы в Крыму и Севастополе. Позже к ним присоединились организации из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Сведения в ЕГРЮЛ могут закрыть и банки, которые сопровождают контракты гособоронзаказа.

Согласно поправкам, доступ к информации будет автоматически восстанавливаться ФНС в том случае, если компания больше не находится под санкциями. Сейчас они раз в год направляют заявление о сохранении гостайны.

Ранее США исключили из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью. Сердюков занимал пост министра обороны РФ в период с 2007 по 2012 год.