США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны РФ Сердюкова

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«В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна <…>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — сообщается в заявлении американского минфина.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ в период с 2007 по 2012 год.

В 2022 году он попал под американские санкции вместе с несколькими членами своей семьи.

Ранее сообщалось, что излишне агрессивная санкционная политика Вашингтона вынуждает другие страны искать альтернативы американской валюте. Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что Америка стала злоупотреблять санкциями, об этом заявил кандидат в главы Минфина США Скотт Бессент.