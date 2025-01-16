Бессент: Трамп признает, что США стали злоупотреблять санкциями

Излишне агрессивная санкционная политика Вашингтона вынуждает другие страны искать альтернативы американской валюте. Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что Америка стала злоупотреблять санкциями, об этом заявил кандидат в главы Минфина США Скотт Бессент, пишет РИА Новости .

«Президент Трамп считает, что мы, вероятно, чрезмерно использовали санкции, и это может побуждать страны отказываться от использования доллара США», — заявил Бессент.

В ходе выступления кандидат на министерский пост отметил необходимость пересмотра текущего подхода к ограничительным мерам. Он призвал к более взвешенному использованию санкций, подчеркнув важность сохранения доллара как главной резервной валюты мира.

Возможный глава Минфина США видит решение в разработке новых, более гибких механизмов защиты национальных интересов США. При этом санкции должны стать лишь одним из инструментов обеспечения безопасности страны, а не основным рычагом давления.

Бессент также раскритиковал прежнее руководство за нерешительность в санкционной политике, указав на их опасения относительно предвыборного роста цен на энергоресурсы. Будучи претендентом на должность главы Минфина, он считает ранее введенные ограничительные меры слишком мягкими.