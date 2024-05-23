Минфин расширит для бизнеса границы упрощенной системы налогообложения

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Силуанов: границы упрощенной системы налогообложения для бизнеса будут расширены

Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что границы упрощенной системы налогообложения для бизнеса в рамках налоговых изменений будут расширены, сообщает пресс-служба российского правительства.

В четверг в Госдуме РФ проходят парламентские слушания по вопросу совершенствования налоговой системы страны.

Ранее министр финансов поддержал предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках налоговых изменений. Силуанов подчеркнул, что это может создать инфляционные риски.

Минфин России также поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников СВО.