Минфин не собирается повышать ставку НДС

Министр финансов России Антон Силуанов поддержал предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках налоговых изменений, так как это может создать инфляционные риски, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что Минфин предложит «разумную прогрессию» по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это позволит российской налоговой системе стать конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ будут направлены на решение социальных проблем.

Силуанов добавил, что также министерство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников СВО. Спикер подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой.