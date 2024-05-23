Володин: прогрессивная налоговая шкала не затронет участников спецоперации
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации, сообщает пресс-служба ГД.
Он озвучил данную инициативу в ходе парламентских слушаний по вопросу совершенствования налоговой системы.
«Прогрессивная шкала должна быть справедливой. Коллеги, надеюсь, что вы поддержите это предложение», — добавил Володин.
Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, данное предложение будет поддержано.
Ранее Силуанов рассказал, что справедливая налоговая система должна быть сбалансированной. Главная цель — это уменьшение неравенства во всех слоях населения страны.