Минфин предложил изменить срок получения софинансирования по ПДС

Увеличение срока, через который можно забирать средства софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), поможет устранить правовую коллизию. Такое мнение выразил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, сообщает ТАСС .

По его словам, направленные государством на софинансирование деньги должны быть стимулом для долгосрочных сбережений. Однако в некоторых случаях возникает правовая коллизия, когда отдельные категории граждан выводят средства, которые предназначены для долгосрочных вложений.

Поэтому в Минфине предложили увеличить срок получения софинансирования по ПДС с года до пяти лет. По словам Чебескова, это поможет избавиться от правовой коллизии.

В Минфине считают, что пять лет — это достаточный срок для изменения сложившейся практики. Сейчас соответствующий законопроект находится на стадии рассмотрения.

Между тем в Госдуме ожидают снижения ставки ЦБ в пятницу. Депутаты считают, что она упадет на 0,5 п. п. — до 15,5%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.