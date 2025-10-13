Минфин не пойдет навстречу длительным отсрочкам по локализации такси — эксперт

Маловероятно, чтобы Минфин согласился надолго отложить вступление в силу требований локализации для самозанятых водителей такси, которое назначено на март 2026 года, сообщил РИАМО генеральный директор Migtorg Александр Коротков.

С одной стороны, действительно, существует определенное давление со стороны малого бизнеса, в том числе самозанятых водителей, для которых введение жестких требований по локализации — повод уйти работать в «серую» зону, отмечает он. Такие водители вряд ли отправятся в автосалон за дорогостоящей покупкой новой машины, добавил эксперт.

«Однако Минфин, скорее всего, не пойдет навстречу долгосрочным отсрочкам. Это связано с приоритетами российской экономической политики, направленной на ускорение процесса локализаций и поддержку отечественного производства», — подчеркнул Коротков.

По его мнению, ведомство будет учитывать возможные дополнительные бюджетные расходы, связанные с поддержкой малого бизнеса в случае долгосрочного переноса сроков локализации.

«В то же время, быстрое принятие требований по локализации может повысить стоимость автомобилей для водителей такси и оказать негативное влияние на их бизнес, особенно в условиях экономической нестабильности», — заключил эксперт.

Ранее появилась информация, что Минтранс готов поддержать перенос срока вступления в силу требований локализации для самозанятых водителей такси до 2028 года.

