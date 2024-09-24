Минэкономразвития: ВВП России за 7 месяцев 2024 года вырос на 4,4%

По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП России за 7 месяцев текущего года вырос на 4,4%. Показатель выше прошлогодних значений в два раза, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Основными драйверами ведомство назвало отрасли реального сектора, особенно высокие показатели у обрабатывающей промышленности. Хорошие результаты также у сельского хозяйства и строительства.

В правительстве обсудили подготовку федерального бюджета на три года, а также документов, которые внесут на рассмотрение в Госдуму. Направления денежно-кредитной политики представит Банк России. При этом работа над документом происходила во время сложной ситуации в глобальной экономике и замедления роста мирового ВВП.

Сильное давление испытывает и российская экономика. В том числе негативно на нее влияют санкции недружественных стран. Банк России под руководством главы государства Владимира Путина противодействует ограничениям, поддерживает граждан и бизнес.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на следующие 3 года. Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны с 2024 по 2027 годы составит 13%.