Минэкономразвития: рост ВВП России в 2024–2027 годах составит 13%

Министр экономического развития РФ Максим Решетников представил основные параметры прогноза социально-экономического развития на следующие 3 года. Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны с 2024 по 2027 годы составит 13%, сообщает пресс-служба российского правительства.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП достигнет 3,9%, а его номинал — около 196 трлн рублей. К 2027 году номинал ВВП РФ составит почти 250 трлн рублей.

Инвестиции приведут к увеличению ВВП на 30% к концу 2024 года. Также ожидается, что потребительский спрос будет способствовать росту ВВП еще примерно на 60%.

Повышение потребительской активности прогнозируется благодаря увеличению зарплат, сохранению низкого уровня безработицы, индексации пенсий работающим пенсионерам, а также увеличению соцвыплат и расширению господдержки семей с детьми.

В условиях растущего потребительского спроса будет развиваться производство отечественных товаров и услуг, что приведет к росту экономики предложения. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг.

В следующем году ожидается дальнейшее замедление темпов инфляции, а в 2026 году она должна достичь целевого уровня.

Ранее стало известно, что министерство экономики РФ завершает разработку стратегии пространственного развития страны до 2030 года. Документ должен быть утвержден правительством до конца 2024 года.