Минэкономики завершает разработку стратегии пространственного развития до 2030 г

Министерство экономики РФ завершает разработку стратегии пространственного развития страны до 2030 года. Документ должен быть утвержден правительством до конца текущего года, сообщает «Коммерсант» .

Обновленный документ заменит действующую стратегию-2025. Согласно проекту, новая версия предполагает большую увязку с национальными целями. Целью новой стратегии-2030 стало «формирование системы расселения и территориальной организации РФ, которые будут способствовать достижению национальных целей ее развития».

По сравнению с действующей стратегией новая стала более комплексной и актуализирована под новые риски для российской экономики, в том числе геополитическая напряженность, дефицит кадров и необходимость переориентации на новые рынки.

Минэкономики сделало упор на снижение региональной дифференциации. Так, в документ заложены цели по увеличению числа субъектов РФ с ростом валового регионального продукта (ВРП) выше среднего и по сокращению разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности.

Кроме того, новая стратегия нацелена на формирование «сбалансированной территориальной организации экономики» для перехода к «экономике предложения».

Ранее ведомство улучшило свой прогноз относительно российской экономики, ее рост связали с наращиванием производительности труда. По данным Минэкономики, в текущем году ВВП России увеличится на 3,9%.