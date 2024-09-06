Минэкономики: ВВП в России до конца года вырастет на 3,9%

По данным министерства, в 2024 году ВВП России увеличится на 3,9%. Предыдущие прогнозы не оправдались. Согласно новому прогнозу, в последующие годы ВВП будет расти лучше, чем предполагалось еще полгода назад.

Правительственная комиссия по бюджетным проектам одобрила проект прогноза, который берут за основу для верстки федерального бюджета. Он уже направлен в правительство России для дальнейшей работы.

Согласно апрельскому прогнозу, на рост ВВП закладывали всего 2,8%. В настоящее время ситуация существенно улучшилась не только на текущий год, но и на будущее: 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026- и 2,8% в 2027 году.