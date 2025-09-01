Михельсон нарастил свое состояние на 2,28 млрд долларов с начала года

Совладелец тюменского предприятия «ЗапСибНефтехим» (входит в «Сибур» — ред.) и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон попал в топ-100 богатейших людей мира, сообщает РБК со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Предприниматель оказался на 94-й строчке топе. Его состояние оценивается в 24,6 млрд долларов. С начала года оно увеличилось на 2,28 млрд долларов.

При этом в августе Михельсон занимал 93-е место в рейтинге. Таким образом, он опустился на одну позицию, несмотря на прирост капитала. Это связано с тем, что активы других богатейших людей мира росли быстрее за счет переоценки акций.

Всего состояние богатейших российских предпринимателей выросло с начала года на 24,62 млрд долларов.

Михельсон также стал лидером по размеру НДФЛ. Сумма уплаченных им налогов за год увеличилась более чем на 300 млн руб.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Первое место в нем заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.