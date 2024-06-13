Мелони: страны G7 достигли соглашения о кредите в 50 млрд долларов для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны G7 сумели достичь политического соглашения о кредите на 50 млрд долларов для Украины в качестве помощи, сообщает РБК .

По словам Мелони, этот кредит не имеет никакого отношения к конфискации доходов от замороженных российских активов. Страны G7 договорились о новых механизмах поддержки Украины, но у США и представителей Евросоюза по некоторым вопросам возникли разногласия.

Ранее президент США Джо Байден отказался принимать личное участие в «саммите мира» по ситуации вокруг Украины. Мероприятие запланировано на 15 и 16 июня, оно пройдет в Швейцарии.

Для участия в переговорах зарегистрировались 90 стран. При этом организаторы приглашали к участию 160 стран, кроме России.