В Можайском округе около 50 старшеклассников научили распознавать мошенников
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Представитель прокуратуры Можайского округа 27 октября провел в школе № 1 открытый урок о защите от мошенников. Встреча собрала около 50 учеников 10–11-х классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Открытый урок прошел в рамках работы по повышению правовой грамотности молодежи в Можайском округе. Представитель прокуратуры разъяснил старшеклассникам современные схемы мошенничества, с которыми сталкиваются как взрослые, так и подростки.
Особое внимание спикер уделил психологическим приемам злоумышленников. Он рассказал, как мошенники манипулируют потенциальными жертвами, используют убеждение и давление, чтобы завладеть деньгами или персональными данными.
Представитель прокуратуры привел примеры из практики, разобрал способы решения проблемных ситуаций и предложил алгоритмы действий, которые помогут распознать обман и не стать жертвой аферистов.
Школьники внимательно слушали лекцию и активно задавали вопросы о том, как защитить себя и близких в цифровой среде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.
«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.