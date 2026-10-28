В Можайском округе около 50 старшеклассников научили распознавать мошенников

Представитель прокуратуры Можайского округа 27 октября провел в школе № 1 открытый урок о защите от мошенников. Встреча собрала около 50 учеников 10–11-х классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый урок прошел в рамках работы по повышению правовой грамотности молодежи в Можайском округе. Представитель прокуратуры разъяснил старшеклассникам современные схемы мошенничества, с которыми сталкиваются как взрослые, так и подростки.

Особое внимание спикер уделил психологическим приемам злоумышленников. Он рассказал, как мошенники манипулируют потенциальными жертвами, используют убеждение и давление, чтобы завладеть деньгами или персональными данными.

Представитель прокуратуры привел примеры из практики, разобрал способы решения проблемных ситуаций и предложил алгоритмы действий, которые помогут распознать обман и не стать жертвой аферистов.

Школьники внимательно слушали лекцию и активно задавали вопросы о том, как защитить себя и близких в цифровой среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.