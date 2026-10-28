Eco Plus и люкс: в Турции хотят изменить систему «Все включено»

В Турции хотят изменить систему all inclusive («Все включено»). Вместо одной категории появится пять, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале .

Причина проста: под вывеской all inclusive могут предлагать самые разные услуги — от скромного шведского стола до ресторанов a la carte, импортного алкоголя и круглосуточного питания.

Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить концепцию «все включено» на пять категорий: Eco, Eco Plus, средний, высокий и люкс. Он также предложил сертифицировать отели по единым стандартам качества и набора услуг. К разработке такой системы хотят привлечь министерство культуры и туризма Турции.

По задумке, туристам еще до бронирования станет легче понять, что входит в стоимость отдыха и чем отличается один вариант «все включено» от другого.

Но пока это только инициатива отельеров. Конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы.

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