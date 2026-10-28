В Ступине провели выездной прием жителей села Аксиньино

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 26 октября встретился с жителями Аксиньина и соседних населенных пунктов в формате выездной администрации. Участники обсудили ЖКХ, дороги, освещение и благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приеме участвовали профильные заместители главы, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, местные депутаты, представители управляющих компаний, дорожных и коммунальных служб.

Жители подняли вопросы ремонта кровель, содержания подъездов и дворов, вывоза твердых коммунальных отходов, размещения контейнерных площадок и газификации деревни Карпово.

В Аксиньино практически завершили строительство новой котельной и подключили ее к газовым и электрическим сетям. Запуск планируют в ближайшее время. В военном городке Мещерино продолжают восстанавливать изношенные участки теплосетей. Проектирование их комплексной модернизации запланировано на 2027 год.

Жители попросили обустроить тротуар вдоль улицы Молодежной до детского сада. Специалисты оценят техническую возможность работ. В деревне Ламоново дорожные службы обследуют улицу Белокаменную и Громовой переулок, по которым поступили просьбы об отсыпке, и определят меры по устранению аварийных ям.

Также даны поручения по опиловке аварийного тополя на улице Центральной и решению вопроса с безнадзорными собаками.

Участники обсудили исполнение наказов избирателей. Часть летних обращений уже выполнена, за что жители поблагодарили депутатов. Новые просьбы касались пешеходных дорожек и ремонта кровли.

«Все обращения приняли в работу. Обязательно будем информировать жителей о выполненных мероприятиях и получать обратную связь», — отметил Сергей Мужальских.

Профильные службы взяли обращения на контроль. Жителям будут сообщать о ходе их решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.