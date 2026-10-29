Мелочь в дело: в Подмосковье открылись 1354 точки обмена без комиссии

В Подмосковье можно обменять мелочь в 1354 точках до 7 ноября

В Подмосковье стартовала «Монетная неделя» — всероссийская акция Банка России, в рамках которой можно бесплатно обменять накопившуюся мелочь. Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО, в регионе открыто 1354 пункта приема монет — это отделения банков и магазины, участвующие в акции.

Адреса точек, время работы и условия обмена можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. Условия в разных местах отличаются: например, в магазинах мелочь меняют только на бумажные деньги, при этом многие торговые точки не принимают копейки. Банки также зачисляют сумму на счет — для этого потребуется паспорт.

Специалисты рекомендуют заранее рассортировать деньги по номиналу, а у некоторых участников это обязательное требование.

«Монетная неделя помогает возвращать наличность в оборот. Государство экономит на чеканке, банки и ритейлеры — на инкассации, а обычные потребители могут пополнить свой бюджет, собрав неиспользуемую мелочь. Во время прошлой акции весной этого года жители Москвы и области принесли на обмен 8,8 млн монет на сумму 41,7 млн рублей», — отметила экономист Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания ГУ Банка России по ЦФО Римма Абдуллина.

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