Медианная зарплата у курьеров в России оказалась выше, чем у айтишников

Медианная зарплата курьеров в РФ с января по ноябрь выросла на 15% — до 115,6 тыс. рублей. В прошлом месяце по оплате труда они обогнали врачей (88,4 тыс. рублей), учителей (47 тыс. рублей) и специалистов IT-отрасли (114,2 тыс. рублей), сообщает РБК .

Доставщики превзошли по зарплате менеджеров по логистике и ВЭД, дизайнеров, бухгалтеров и журналистов. Эксперты связывают такую ситуацию с дефицитом курьеров. Количество вакансий за год выросло на 36%, а число резюме снизилось на 9%.

Из плюсов работы доставщиком — сменный и удобный график работы, надбавки, бонусы и дополнительные соцгарантии. Также работодатели снизили требования к возрасту кандидатов. Раньше это были мужчины 25–40 лет, а теперь — мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет.

Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями. Самой массовой среди соискателей стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.