Названа самая популярная вакансия среди россиян

Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями. Итоги исследования за осенний период 2024 года показывают, что самой массовой среди соискателей стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рубль в месяц соответственно при графике «полный день». Далее в рейтинге следуют вакансии водителя-экспедитора (3,7%) с зарплатой 112 509 рублей, грузчика (3%) — 54 616 рублей — и продавца консультанта (2,8%) — 48 405 рублей.

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно. Далее в списке идут грузчик (3,4%), сварщик (2,6%) и монтажник (2,2%).