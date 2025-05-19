Мед в России значительно подорожает

Аналитик Расторгуев: к концу 2025 года цены на мед могут вырасти на 30-35%

На рынке наблюдаются признаки удорожания стоимости меда: оптовые цены в отдельных регионах начали расти на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К декабрю 2025 года, рост цен может составить 30-35%, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Сокращение производства меда в России в 2025 году приведет к росту цен. На фоне снижения урожайности, сокращения числа медоносных растений и падения численности пчел на 20-25%, предложение на рынке заметно сократится. Это создаёт предпосылки для подорожания меда уже летом, а к осени возможен новый виток роста цен, сказал аналитик.

По словам представителей Союза пчеловодов, производители в ряде регионов фиксируют значительное уменьшение объемов медосбора. Вкупе с тем, что рентабельность пасек остаётся низкой, а издержки — высокими, часть фермеров может вовсе отказаться от работы, что усугубит дефицит, прокомментировал Расторгуев.

«На рынке уже наблюдаются признаки удорожания: оптовые цены в отдельных регионах начали расти на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом, в зависимости от погодных условий и объёмов сбора, мед может подорожать ещё на 15-20%. Осенью и в преддверии зимы, когда традиционно растёт спрос, цены могут подняться суммарно до 30-35% к прошлогоднему уровню», — прогнозирует аналитик.

Импорт не сможет компенсировать падение внутреннего производства: иностранный мед дороже, а потребители по-прежнему отдают предпочтение российскому продукту. Поэтому к концу 2025 года банки меда на прилавках могут заметно подорожать, особенно в премиальном сегменте и среди сортов монофлорного меда, заключилРасторгуев.