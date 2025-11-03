Mazda утратила возможность обратного выкупа своих активов в России

Японский автоконцерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии «Соллерса» во Владивостоке, и в октябре утратил такое право, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы «Соллерс».

«Группа „Соллерс“ не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости…», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на заводе во Владивостоке выпускают междугородние и туристические автобусы под брендом Sollers. Предприятие было перезапущено в 2023 году.

В сентябре первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что японская корпорация Mazda не проявляла интереса к реализации опциона на выкуп своей доли в бывшем совместном предприятии с «Соллерсом» во Владивостоке и вряд ли сделает это в будущем.

Ранее сообщалось, что ряд автопроизводителей, ушедших с российского рынка в 2022 году, задумались о возвращении. Mazda была в числе тех, кто рассматривал официальное возвращение в российский сегмент.