Названы зарубежные автокомпании, которые могут вернуться в РФ в первую очередь

Первыми на российский рынок могут вернуться те автопроизводители, которые до последнего сохраняли свою долю в стране, сообщил РИАМО генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

BMW и Mercedes: разные позиции по РФ

Эксперт напомнил, что, например, в компании BMW, которая приостановила деятельность в России, не делали громких заявлений об уходе с рынка. Она продолжает сотрудничество с отечественными дилерами, офис ООО «БМВ Русланд Трейдинг» не сворачивал полностью своей работы. Бренд имеет высокий уровень лояльности у соотечественников. Все это позволяет ожидать его возвращения на российский рынок, считает Зайцев.

«Совсем иначе дело обстоит с Mercedes: автоконцерн не только приостановил поставки на территорию нашей страны в марте 2022 года и продал производственные мощности, но и свернул гарантийный ремонт, отгрузку запчастей, отключил онлайн-диагностику, демонстрируя, что его ничего не держит в России», — отметил эксперт.

Вернуться ли в Россию Hyundai и Kia?

Вероятным выглядит возвращение в РФ тех компаний, у которых есть шанс восстановить контроль над принадлежавшими им заводами, полагает основатель Atomic Capital. Речь идет о производителях, которые сохранили опционы по выкупу своих предприятий, например, Hyundai. Корейский автогигант приостановил работу на территории РФ в феврале 2022 года, а через полгода начал готовиться к продаже своего предприятия. Соответствующая сделка была заключена с российской компанией AGR, но с правом обратного выкупа, которое действует до конца 2025 года.

«Hyundai не делал резких заявлений об уходе с российского рынка, более того, он поддерживает отношения с отечественными дилерами», — отметил Зайцев.

Вслед за Hyundai в РФ может вернуться Kia — для нее потеря российского рынка тоже стала весьма чувствительной, так как до введения санкционных ограничений продажи обозначенных брендов в России составляли 9% от мировых.

«В апреле 2025 года стало известно, что в Роспатенте автоконцерны Hyundai и Kia зарегистрировали новые товарные знаки. Hyundai благодаря им получил возможность производить и продавать в нашей стране автомобили, автобусы, тракторы и другие транспортные средства, а также комплектующие для авто. Kia патенты наделяют правом проектировать предприятия по производству машин в стране, предоставлять услуги по дизайну автомобилей, заниматься выпуском и реализацией транспортных средств, технических масел и смазочных материалов. Регистрация товарных знаков может свидетельствовать о желании автоконцернов остаться на отечественном рынке», — считает эксперт.

Японская Mazda: каковы шансы на возвращение в РФ?

Также в случае благоприятной политической ситуации можно прогнозировать возвращение в Россию японского автоконцерна Mazda, сказал Зайцев. До начала СВО некоторые его машины, например, седаны Mazda 6, кроссоверы CX-5 и CX-9, создавались на заводе во Владивостоке. Mazda продала свою долю соответствующего предприятия в конце 2022 года за 1 евро, сохранив за собой право на выкуп актива в течение ближайших 3 лет, то есть для принятия решения о возвращении у автоконцерна не так много времени.

«Важно отметить, что Mazda продолжает поддерживать свое официальное представительство на территории России, которое отвечает за гарантийное обслуживание, то есть опять же компания не уходила окончательно с отечественного рынка», — подчеркнул эксперт.

Renault будет сложно вернуться в Россию

Французской автомобилестроительной корпорации Renault вернуться в Россию может быть несколько сложнее, чем ранее проанализированным брендам, считает Зайцев.

Как заявляют в «АвтоВАЗе», унаследовавшем часть ее активов, французская компания сможет сделать это только при условии возмещения инвестиций, вложенных в российское предприятие после ее ухода — они оценены в 112,5 млрд рублей.

«Однако думаю, что бренду проще понести издержки в виде выплат текущему собственнику, чем потерять российский рынок», — высказывает свое мнение эксперт.

Те компании, которые продали функционировавшие в РФ заводы и не имеют опционов на их выкуп, вряд ли получат обратно свои производственные мощности. Линии уже перестроены на выпуск российских авто или продукции дружественных стран, новые владельцы вложили в предприятия серьезный капитал, поэтому их возвращение маловероятно, резюмировал Зайцев.