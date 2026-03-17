Машины и заказы россиян, застрявшие в Иране, вывозят через Армению и ОАЭ

Автомобили и заказы россиян, которые застряли в Иране после начала конфликта на Ближнем Востоке, вывозят через наземный коридор Армении и морской путь ОАЭ, сообщает Mash .

Этот вывоз согласовывали долго. Наземный коридор Армении идет через единственный КПП, расположенный на севере Ирана. К этой точке трудно доставить машины из‑за активных боевых действий. Но авто начали выезжать в конце прошлой недели.

Товары, которые россияне заказывали из-за границы, переправляют в контейнерах по воде. Сначала корабль загружают в Эмиратах, затем он идет к северным границам Ирана, где оперативно товары передают на границе с Арменией и ввозят в РФ.

Ранее около 10 тыс. машин для россиян застряли в Иране после эскалации на Ближнем Востоке, среди них люксовые иностранные марки — BMW, Mercedes, Audi и т. д.

