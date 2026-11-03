Маркетолог не увидела признаков массового отказа от безналичной оплаты

Рост интереса к наличным пока не означает массового ухода от банковских счетов. Такую оценку дала эксперт по маркетингу Любовь Шадрина, сообщает Om1 Новосибирск .

По осеннему опросу «инФОМ», наличные предпочли 38% россиян — на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. Доля сторонников банковских счетов снизилась с 43% до 37%. При этом безналичные платежи обеспечили 88,4% розничного оборота в первом полугодии 2026 года.

Шадрина связала интерес к купюрам со снижением ставок по вкладам, перебоями связи и желанием контролировать деньги. Она подчеркнула, что домашние накопления могут украсть или уничтожить пожар и затопление. Такие сбережения не защищены страхованием вкладов, не приносят процентов и обесцениваются из-за инфляции.

Эксперт рекомендовала комбинировать способы хранения. Стандартное страховое возмещение по вкладам и начисленным процентам составляет до 1,4 млн рублей в одном банке.

«Небольшую сумму можно держать наличными как резерв на несколько дней, на случай технических сбоев или невозможности провести безналичную оплату. Основную часть финансовой подушки целесообразно хранить на счетах или вкладах в банках, участвующих в системе страхования вкладов», — сказала Шадрина.

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