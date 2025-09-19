Малоимущих в России может стать на 100 тыс больше

Если в РФ примут во внимание рекомендации ВНИИ труда, предложившего учитывать «чистый» доход граждан при назначении поддержки нуждающимся, то количество малоимущих может увеличиться на 100 тыс., пишет газета «Известия» .

На сегодня в стране малоимущими признаются те, у кого доходы ниже прожиточного минимума региона, но сумма берется от зарплаты до вычета налогов.

А федеральный прожиточный минимум в этом году составляет 17,7 тыс. рублей.

Ведущий научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова и заслуженный работник Минтруда, советник гендиректора института Александр Разумов предложили исключить налог на доходы (НДФЛ) из расчета при назначении социальной помощи россиянам. Данная поддержка направлена на малоимущих, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.

По их мнению, нужно учитывать доход после вычета налога при расчете права на соцконтракт. В рамках такого соглашения страна предоставляет финпомощь и помогает составить программу адаптации для повышения уровня жизни. Взамен получатель дает обещание выполнить оговоренные условия. Соцконтракт челочек может заключить по разным направлениям: поиск работы, открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства или получение разовой помощи в трудной жизненной ситуации.

Как отметили специалисты, самая частая причина отказа в заключении договора —превышение дохода над прожиточным минимумом в регионе. При этом нередко людям отказывали, если их зарплата — единственный источник дохода — всего на 10-15% была выше установленного порога.

«Например, если в 2025 году зарплата работника равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения — 19,3 тыс. рублей, — то после уплаты НДФЛ его доход составит лишь 16,8 тыс. Однако система соцзащиты не учитывает этот фактор при расчете уровня поддержки», — сказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Она считает, что предложение Селивановой и Разумова позволит точнее оценить реальную бедность в РФ. Если инициатива заработает, круг участников программы соцконтракта может расшириться за счет тех, кто формально не считается нуждающимся, но фактически живет за чертой бедности.