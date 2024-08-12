«Маленькие» пошли в отказ: банки Китая не хотят принимать платежи из России

В 98% банков Китая не проходят прямые трансакции в юанях из РФ

В июле небольшие региональные банки Китая перестали принимать платежи из России, при том, что еще в мае именно через них проходили расчеты российского бизнеса. По словам бизнес-игроков, в последние 3 недели ситуация стала еще сложнее, сообщает газета «Известия» .

Российский бизнес использовал маленькие банки КНР, предполагая, что они менее подвержены западным санкциям. Однако, по данным на 12 августа, прямые трансакции не проходят в 98% банков Китая, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Еще в конце июля в прессе писали, что примерно 8 из 10 платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются обратно в Россию.

Вместе с тем способы переправить деньги в Поднебесную еще остаются, заявил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Так, в разы вырос спрос на платежных агентов, а представители России начали проводить операции с использованием криптовалюты и через банки Гонконга.