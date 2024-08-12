«Маленькие» пошли в отказ: банки Китая не хотят принимать платежи из России
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В июле небольшие региональные банки Китая перестали принимать платежи из России, при том, что еще в мае именно через них проходили расчеты российского бизнеса. По словам бизнес-игроков, в последние 3 недели ситуация стала еще сложнее, сообщает газета «Известия».
Российский бизнес использовал маленькие банки КНР, предполагая, что они менее подвержены западным санкциям. Однако, по данным на 12 августа, прямые трансакции не проходят в 98% банков Китая, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
Еще в конце июля в прессе писали, что примерно 8 из 10 платежей в юанях не принимаются в Китае и возвращаются обратно в Россию.
Вместе с тем способы переправить деньги в Поднебесную еще остаются, заявил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Так, в разы вырос спрос на платежных агентов, а представители России начали проводить операции с использованием криптовалюты и через банки Гонконга.