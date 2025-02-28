Макароны Barilla подорожают с 1 марта

Итальянский производитель Barilla поднимет цены на макароны на 15–30% с 1 марта

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил о повышении цен на импортный ассортимент. Стоимость макарон вырастет на 15–30% уже с 1 марта, сообщает «Коммерсант» .

В этой категории компания занимает 10% российского рынка, 20% товаров завозят из-за границы. Цены на макароны подняли по причине повышения таможенных пошлин на ввоз продукции из недружественных стран.

Известно о росте цен на 26 наименований, и только на две позиции повышение стоимости окажется незначительным. Самыми дорогими окажутся макароны без глютена. Феттуччине, лазанья, тальятелле, фарфалле подорожают на 20%, а соусы Barilla — на 15%. Ретейлеры пока не получали уведомление о росте цен.

Ранее компании из США Mondelez и «Марс» сообщили российским сетям розничных магазинов о том, что собираются увеличить отпускные цены на продукцию в феврале–марте 2025 года. Из-за этого большинство зарубежных сладостей резко подорожает.