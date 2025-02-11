Магазинам в России не нравятся низкие цены на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Маркетплейсы устанавливают слишком низкие цены на электронику, из-за чего магазинам тяжело с ними конкурировать, сообщает РБК .

В ассоциации считают, что маркетплейсы снижают стоимость товара до слишком низкого уровня, в том числе и за свой счет. В жалобе указано, что это незаконная практика демпинга и вмешательство в ценообразование третьих лиц. Все это привело к перетоку покупателей и падению продаж электроники в розничных магазинах на 16% в 2024 году.

«Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — заявили в РАТЭК.

Ранее ФАС направила предупреждения маркетплейсам Ozon и Wildberries из-за условий проведения акций. Площадки включали товары в категорию распродажи, устанавливая на них скидки. Все это проводилось за счет продавцов без их предварительного согласия.