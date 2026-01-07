«Лукойл» может лишиться 2 тысяч автозаправок по всему миру

Американские фирмы Chevron и Quantum Energy Partners планируют приобрести международные активы компании из РФ «Лукойл» на сумму 22 млрд долларов. Так, покупатели заполучат более 2 тыс. заправок в ЕС, Азии и на Ближнем Востоке, сообщает « Царьград ».

«Лукойл» пребывает под санкциями. Если сделка состоится, Chevron и Quantum собираются поделить активы пополам.

«Лукойл» сам оценил свои активы в сумму 22 млрд долларов. Власти США продлили действие лицензии на операции с российской фирмой и ее дочерними структурами, чтобы продать Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.

В конце декабря 2025-го Mash писал, что компания «Лукойл», предположительно, организовала для топ-менеджеров мегакорпоратив. На него потратили не менее 60 млн рублей. На мероприятии выступали Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Валерий Леонтьев.

